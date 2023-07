Hockey Pro League : les Red Panthers s'inclinent 0-2 devant les Pays-Bas, mais restent en lice pour le bronze

Les Red Panthers se sont inclinées 0-2 devant les Pays-Bas dans leur 13e match de Pro League, samedi à Anvers. Cette 1re rencontre de leur dernier bloc de 4 matchs face aux Néerlandaises, déjà assurées d'un 4e titre dans la compétition s'est décidée avec 2 buts Oranje inscrits dans les 7 dernières minutes.

La 1re mi-temps des Belges a été fort équilibrée avec les championnes olympiques et du monde. Tant au niveau des PC obtenus (2), que des entrées de cercle (9). Les protégées de Raoul Ehren ont toutefois noté plus de shoots au goal (4/2), avec notamment deux grosses occasions en faveur d'Alix Gerniers et Emily White juste avant la pause. La Belgique a souffert dans le 3e quart-temps, avec 3 PC concédés, mais a tenu bon. Alors que l'on se dirigeait vers un partage vierge, le 6e PC néerlandais a vu la capitaine Xan De Waard à la reprise d'un rebond (53e), avant que Frederique Matla ne double l'avance sur un revers à la dernière minute (60e).



Les Pays-Bas comptent 43 points en 15 matchs. l'Argentine (32 points) et l'Australie (31 points) ont déjà disputé leurs 16 duels. Les Red Panthers, 5e, qui ont 24 points en 13 matchs, restent en lice pour tenter d'accrocher le bronze. Pour cela, elles devront s'imposer à 2 reprises face aux États-Unis (2 et 5 juillet) et décrocher au moins 1 point lors du retour contre les Pays-Bas (4 juillet).