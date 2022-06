Hockey Pro League : Les Red Panthers perdent 2-1 le 1er de leurs deux duels contre l'Angleterre à Londres

Les Red Panthers se sont inclinées 2-1 devant l'Angleterre (FIH-4), dans leur 13e match de Hockey Pro League, samedi après-midi à la Lee Valley Hockey Center de Londres. La revanche aura lieu dimanche, à la même heure et au même endroit.

L'équipe féminine belge de hockey, remontée à la 6e place mondiale après son double succès de la semaine dernière sur l'Inde, le plus haut classement jamais obtenu par la Belgique, a maîtrisé le jeu en première mi-temps. Michelle Struijk, à l'interception et la finition, ouvrait le score d'une belle double touche à la suite d'un relais et assist d'Alix Gerniers (6e).

"Ce fut frustrant de ne pas avoir pu ensuite profiter de la large domination que nous nous sommes créée", a réagi Charlotte Englebert à sa sortie du terrain.

Ni les deux tirs de la joueuse du Racing ni les 3 pc belges, tous bien stoppés par la défense anglaise ou la gardienne Maddie Hinch n'ont en effet trouvé le chemin des filets dans le 2e quart-temps.

La partie a ensuite pris une tout autre tournure après le repos avec une Angleterre beaucoup plus offensive. Elena Sotgiu et Aisling D'Hooghe, qui se sont partagées à chaque période la défense de leur but, n'avait pas dû intervenir à une seule reprise en première mi-temps.

En seconde, Sotgiu intervenait à deux reprise de la guêtre puis du gant (40e), avant de s'incliner sur un tir croisé de Tessa Howard (42e).

Dans le dernier quart, Grace Balsdon trompait D'Hooghe d'un sleep en plein axe (51e). "Physiquement et tactiquement les Anglaises se sont montrées supérieures après le repos", a encore analysé Englebert. "Nous sommes passées physiquement en dessous et nos techniques de base se sont dégradées. Ce ne sont pas des choses difficiles à remédier. Demain, nous serons meilleures!"

À la suite de cette défaite (leur 6e en 13 matchs), les Belges restent bloquées à la 5e place avec 19 points et voient leurs adversaires du jour revenir sur elles (6e), à 1 point en autant de rencontres. Devant les Panthers, l'Espagne (21 pts) et l'Inde (24), qui a partagé samedi 3-3 avec l'Argentine (avec 1 pt de bonus), restent à leur portée. L'Argentine, vainqueur de cette 3e édition, mène avec 39 unités, devant les Pays-Bas (32).