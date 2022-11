Hockey Pro League : Les Red Panthers partagent avec l'Allemagne (3-3) et empochent le bonus, défaite des Red Lions face à l’Allemagne

Les Red Panthers ont partagé 3-3 avec l'Allemagne (FIH 5) à l'occasion de leur entrée dans la 4e édition de l'Hockey Pro League, vendredi à Mendoza en Argentine. Les joueuses de Raoul Ehren ont ensuite empoché le point de bonus en s'imposant 4-3 sur les Danas aux shoot-outs.

"Après un début compliqué, nous avons forcé l'égalisation et nous avons même gagné un point bonus lors des shoot-outs", a commenté l'équipe sur sa page Facebook à 01h00 samedi matin. Emma Puvrez avait en effet ouvert le score pour la Belgique sur pc dès la 1ère minute de jeu, mais les Panthers avaient ensuite souffert, encaissant 3 buts avant la mi-temps. Abi Raye (41e) et Charlotte Englebert (48e, pc) ont toutefois rétabli l'égalité en seconde période. Aux shoot-outs - les duels à un contre un entre une attaquante et la gardienne adverse - Charlotte Englebert (2x), Ambre Ballenghien et Tiphaine Duquesne ont transformé leurs tentatives, tandis que la gardienne belge Elodie Picard s'interposait avec succès à trois reprises.

Les Belges, 6e mondiales, se mesureront à l'Argentine (FIH 2) dimanche (23h30 belges) dans leur 2e match avant de retrouver l'Allemagne lundi (23h30 belges) et de conclure ce premier bloc de rencontres face aux Argentines mercredi (23h30 belges). Toutes ces rencontres se joueront à Mendoza.

La Belgique avait terminé 4e de la précédente édition féminine (2021-2022).