Hockey Pro League : les Red Lions corrigés sévèrement par l’Inde

L’équipe indienne a pris sa revanche sur les Red Lions en les battant 5-1, vendredi à Londres, dans son match retour face à la Belgique (FIH-2) en Hockey Pro League. Vendredi dernier, pour leur reprise dans la compétition 2022-2023, les joueurs de Michel van den Heuvel avaient pris le meilleur 2-1 sur la 5e nation mondiale.

Malgré le retour dans le noyau de leur capitaine Felix Denayer, de Tom Boon et de Gauthier Boccard, les champions olympiques ont été cueillis à froid par un tir de Vivek Prasad (2e). L’équipe de Craig Fulton, l’ancien T3 des Red Lions, a doublé son avance sur son 2e penalty-corner (pc), transformé par Harmanpreet Singh (21e). La Belgique a encore encaissé 2 buts dans les deux dernières minutes de la première mi-temps. Sur un revers d’Amit Rohidas d’abord (29e), puis sur le 3e pc indien via un rebond d’Harmanpreet (30e).

Les Belges ont tenté de réagir en deuxième période, mais ont dû attendre le début de 3e quart-temps et un tir de William Ghislain pour réduire le score. Ils n’ont surtout pas réussi à concrétiser un seul des 10 pc obtenus sur l’ensemble de la partie. A 45 secondes du terme, Dilpreet Singh a fixé le score final d’un revers meurtrier (60e, 5-1). Avec cette défaite, la 4e du tournoi et la plus lourde en 7 matchs, les Belges demeurent à la 7e place du classement provisoire, avec 9 points. Toujours à Londres, ils tenteront dimanche de prendre leur revanche sur la Grande-Bretagne après leur revers 3-1 dimanche dernier face aux leaders de cette Pro League (25 pts en 10 matchs).