Hockey Pro League : Les Red Lions battus par les Pays-Bas (1-6) qui prennent option sur le titre

Moins de 24 heures après leur large succès sur l'Espagne (7-2), les Red Lions ont subi leur 1re défaite depuis 6 matchs de Hockey Pro League en s'inclinant 1-6 devant les Pays-Bas, samedi à Anvers. Les Néerlandais, N.1 mondiaux devant les Belges, prennent ainsi option sur le titre, avant la revanche de mardi en clôture du tournoi. Les Belges (FIH-2) auront eux précédemment joué l'Espagne lundi.

Michel van den Heuvel opérait 4 changements par rapport au noyau de vendredi contre l'Espagne, avec les rentrées d'Arthur Van Doren, Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel et Tom Boon, aux dépens de Nelson Onana, William Guislain, Thibeau Stockbroekx et Max Van Oost.



Comme contre l'Espagne la veille, les Belges ont été cueillis à froid, encaissant un but après 75 secondes de jeu. Un mauvais contrôle défensif permettait à Koen Bijen de tromper Vincent Vanasch entre ses guêtres (2e). La situation s'est compliquée en fin de 1er quart-temps, les hommes de Jeroen Delmée doublant leur avance après un débordement de Thijs Van Damme dévié dans le but belge par Tjep Hoedemakers (12e). La Belgique a ensuite pris la possession de balle à son compte, mais sans prendre la défense néerlandaise à défaut. Comme sur le 1er but, un mauvais contrôle dans les 25 yards, cette fois de Van Doren, a permis à Steijn van Heijningen d'aligner Vanasch pour le 0-3 (23e).



L'efficacité des Oranje se confirmait en tout début de 2e période, Jip Janssen convertissant le 1er PC de la partie d'un sleep sur le droite de Vanasch (31e). Floris Wortelboer profitait ensuite d'une déviation malencontreuse d'un Lions (49e), juste avant qu'Alexander Hendrickx ne sauve l'honneur sur stroke à la suite du 1er PC belge (50e). La Belgique jouait mieux en fin de partie, avec encore 3 PC obtenus et un but annulé par la vidéo, mais ne pouvait empêcher Thierry Brinkman de profiter des largesses défensives pour fixer le score à 1-6 dans la dernière minute (60e), la plus lourde défaite belge en Pro League.



Avec 32 points en 15 rencontres, les Pays-Bas prennent la tête de la compétition, avec le même nombre d'unités que la Grande-Bretagne qui a déjà joué ses 16 matchs, mais qui compte une victoire de moins. L'Inde est 3e (30 pts en 16 matchs) devant la Belgique (27) qui doit encore jouer à 2 reprises et peut donc encore lutter pour le titre à condition de remporter ses deux derniers matchs, lundi contre l'Espagne et mardi face aux Pays-Bas.