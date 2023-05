Hockey Pro League : le jeune Nelson Onana offre la victoire aux Red Lions face à l'Inde

Une équipe fortement rajeunie des Red Lions a battu 2-1 l'Inde, 4e nation mondiale, pour sa reprise en Hockey Pro League masculine, ce vendredi, au Lee Valley Center de Londres, en Grande-Bretagne.

Avec une petite dizaine de cadres absents pour différentes raisons dans leur 5e rencontre de la compétition, les jeunes Belges ont tenu tête aux leaders de la compétition en 1ère mi-temps (1-1), avant d'inscrire le but décisif sur leur 8e et dernier penalty-corner (pc) à 1:30 de la fin.

Le 1er quart-temps est resté équilibré, avec des Indiens, coachés par le Sud-Africain Craig Fulton, l'ancien T3 de la Belgique et du Dragons, jouant en contre-attaques et des Red Lions gardant la possession de balle.

Le 3e penalty-corner (pc) belge, tiré par Loïck Luypaert, a été récupéré par ce dernier, qui a ensuite trouvé le stick de Thibeau Stockbroeckx, ouvrant la marque sur un beau tip-in (18e).

L'Inde est ensuite revenue au score sur son 1er pc, Mandeep Singh égalisant sur un rebond concédé par le capitaine du jour Arthur De Sloover (25e).

Le 3e quart a donné lieu à 2 pc pour la Belgique et 1 pour l'Inde, mais tous ont été contrés par les défenses respectives.

Alors que la partie s'acheminait vers un partage et une séance de shoot-outs pour le point de bonus, le 8e pc belge a permis à Nelson Onana d'offrir la victoire aux joueurs de Michel van den Heuvel sur rebond de pc (59e).

Après deux défaites et deux victoires en début de campagne contre l'Allemagne et l'Argentine en 2022, les Red Lions (FIH 2) totalisent à présent 9 points. Ils pointent à 10 unités de leurs adversaires du jour, leaders avec 19 points, mais 9 rencontres jouées. Autant de points que la Grande-Bretagne, 2e, que la Belgique rencontrera dimanche.

La semaine prochaine, toujours à Londres, les Red Lions joueront leurs 7e et 8e matches de Pro League contre les mêmes deux adversaires : l'Inde le vendredi 2 juin et la Grande-Bretagne le dimanche 4 juin. Les Red Lions préparent l'Euro de Mönchengladbach (All), fin août en Allemagne, où le champion d'Europe sera automatiquement qualifié pour les JO de Paris.