Hockey Pro League : Battus aux shoot-outs après un partage 2-2, les Red Lions laissent échapper 2 points

Les Red Lions ont partagé 2-2 avec l'Angleterre dans leur 15e et avant-dernière rencontre de la Hockey Pro League, samedi soir à la Lee Valley Hockey Center de Londres, perdant ensuite 3-0 aux shoot-outs le point de bonus. Cette défaite permet aux Pays-Bas, vainqueurs également aux shoot-outs 4-1 sur l'Inde samedi après un partage 2-2, de posséder une unité d'avance sur la Belgique au classement. Il suffira aux Néerlandais, qui possèdent 2 matchs de retard, d'empocher 2 points dimanche sur les Indiens pour s'approprier la 3e édition de cette Hockey Pro League.

L'Angleterre, bien organisée en défense et laissant peu d'espaces aux attaquants belges, a mené 2-0 sur des buts signés Will Calnan (22e et 31e). Les joueurs de Michel van den Heuvel ont réagi par la suite, réduisant le score par Arthur De Sloover (31e) et Alexander Hendrickx, sur pc dans les dernières secondes (60e). Ils se sont ensuite sévèrement inclinés 3-0 aux shoot-outs, après autant de ratés belges et d'essais réussis des Anglais. La revanche aura lieu dimanche (17h30), toujours à Londres, clôturant pour la Belgique cette 3e édition de Pro League.