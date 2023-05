Hockey League : le Dragons bat la Gantoise dans la première manche de la finale dames

L'équipe du Dragons a remporté 2-1 (mi-temps: 2-0) face à la Gantoise la 1ère manche de la finale des play-offs de hockey sur gazon, samedi dans ses installations de Brasschaat. La manche retour aura lieu dimanche (13h45) au même endroit.

Les grandes favorites gantoises pour la reconduction de leur titre ont été bousculées par les Anversoises en 1ère mi-temps. Stephanie De Groof a ouvert le score sur le 1er pc de la partie en fin de 1er quart-temps (15e). Sans réaction des leaders du championnat régulier, le Dragons en a profité pour doubler son avantage sur son 3e pc, grâce à un sleep de Valérie Magis à la sonnerie de la mi-temps (35e).

Les protégées de Kevan De Martinis ont repris du poil de la bête après le repos, mais n'ont pu inverser totalement la tendance, seule Anne-Sophie Vanden Borre parvenant à tromper la défense anversoise sur suite de pc (40e). La manche retour aura lieu dimanche. Un nul suffira au Dragons pour obtenir le 2e titre féminin de son histoire, après 1994.

Les Gantoises devront elles l'emporter par plus d'un but d'écart pour tenter de décrocher leur 5e sacre, le 3e consécutif (2006, 2009, 2021 et 2022). Ces deux équipes représenteront la Belgique en Coupe d'Europe des clubs en 2024, la gagnante en EHL et la perdante en Trophy (division B).