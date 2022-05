Hockey : Le Léopold privé de lutte pour le titre… se maintient en division d’Honneur

Victorieux à l’aller samedi face à Mechelse (6-2) et dimanche au retour en déplacement à Malines (1-6), le Léopold s’est assuré de son maintien en division d’Honneur en vue de la prochaine saison d’ION Hockey League.

Bien loin de disputer les playoffs pour le titre, pour lesquels il s’était pourtant qualifié, le Léopold de Tom Boon a été contraint de disputer ce week-end des barrages pour se maintenir en division d’Honneur. En cause, une sanction d’une longue série de forfaits imposée par la fédération au club ucclois pour des irrégularités dans la qualification de son joueur argentin Federico Monja.

Samedi, les Bruxellois avaient signé un succès 6-2 sur les Malinois, 3e de la D1. Dimanche, ils n’ont jamais été mis en difficulté, s’imposant 1-6 aux abords de l’étang d’Eglegem. Malines avait accédé aux barrages pour la montée en DH après avoir battu Namur dans le duel pour la 3e place de D1.

L’Old Club de Liège et Uccle Sport, respectivement 1er et 2e de D1, s’étaient eux assurés d’une accession directe en DH, en remplacement de l’Antwerp et du Beerschot, relégués en division inférieure.