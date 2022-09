Hockey : la candidature belge à la Coupe du Monde 2026 en danger ?

En juin dernier, la Belgique et les Pays-Bas ont annoncé leur volonté d’organiser la Coupe du Monde de hockey (masculine et féminine) en 2026. Du coté néerlandais, la compétition se déroulerait à Amstelveen (banlieue d’Amsterdam) dans le mythique Wagener Stadium. Coté belge, le site de l’actuel stade de foot Justin Peeters a été retenu. En ce sens, l’infrastructure existante devrait être rénovée afin d’offrir une capacité de 4000 places permanentes. Moyennant la construction de tribunes éphémères, le futur stade régional pourrait même accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs.

Mais le projet semble avoir du plomb dans l’aile. Si la fin des travaux était prévue pour mai 2023, rien n’a réellement débuté. " Tout est un peu à l’arrêt ", explique Serge Pillet, CEO de la fédération belge de hockey (ARBH). " Nous avions déjà eu des ennuis à la suite des inondations l’été dernier. Nous avons dû revoir notre cahier des charges. Mais, entretemps, nous avons aussi été touché par la flambée des prix à tous les niveaux ".

En résumé : il y a un déficit par rapport au budget initial. Aux 6,3 millions d’Euros budgétisés, il manque désormais plus ou moins deux millions d’Euros pour boucler le projet. " Malheureusement, nous sommes une asbl et nous sommes arrivés au bout de nos possibilités financières. La ville, la province, la région sont parties prenantes du projet. Ce mercredi soir, nous avons eu une réunion en ce sens et nous espérons une réponse positive rapidement ".