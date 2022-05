Hockey : Enfin la bonne pour le Racing ?

Des déceptions, à l’époque, qui ont parfois poussé certains joueurs à aller voir si l’herbe synthétique était plus verte ailleurs. Ce fut le cas de Cédric Charlier.

" J’avais fait le choix de partir au Dragons (NDLR : entre 2019 et 2021 après une décennie au Racing) pour voir comment cela se passait ailleurs, comment une équipe était gérée sur et en dehors du terrain pour atteindre ses objectifs. Et le club anversois, sur les dernières années, est le club qui a le plus souvent remporté le titre (NDLR : six titres sur les dix dernières saisons). Et, en effet, j’y ai remporté un titre en 2021. Aujourd’hui, je suis revenu au Racing pour y apporter, comme d’autres, mon expérience ", explique le champion olympique à Tokyo.

Une nouvelle chance et, peut-être, l’une des dernières pour certains serviteurs du club comme le gardien Jérémy Gucassof ou le capitaine Jérome Truyens. Malgré les nombreuses sollicitations, ils sont toujours restés fidèles au club qui les a vus grandir. " C’est peut-être ma dernière chance d’être sacré avec mon club de cœur ", reconnaît Jérome Truyens. " Mais j’ai décidé de poursuivre ma carrière en équipe première encore une saison donc cela m’enlève un peu de pression. Mais je sais la difficulté d’atteindre une finale", explique le capitaine de 34 ans et médaillé d’argent aux JO de Rio en 2016.

Mais pour, enfin, rajouter un sixième titre à son palmarès, le Racing devra se défaire de la Gantoise. Un club qui a obtenu sa qualification pour les play-offs suite à la sanction infligée au Léopold. " Honnêtement, sans revenir sur le fond de l’affaire, quand la décision juridique a été prise de sanctionner le Léo et d’intégrer la Gantoise au top 4, j’ai directement pensé qu’ils faisaient partie des grands favoris. Ils ont des individualités très fortes dans tous les compartiments du jeu. Cela ne sera clairement pas simple de les battre. Mais, de notre côté, on est prêt. On a mis toutes les chances de notre côté pour y parvenir ".

Une chose est certaine : la motivation sera bien présente des deux côtés.

En effet, si le Racing attend un nouveau sacre depuis 81 ans, les Gantois y pensent depuis… 101 ans puisque leur dernier et unique titre remonte à 1921.