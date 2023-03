Hockey : du changement dans le staff des Red Lions, départ de McLeod et de Fulton

De son côté Shane McLeod s’en va au Hamburger Polo Club, avec une casquette de conseiller sportif. Le Néo-Zélandais avait annoncé son intention de ne pas renouveler son contrat avec la Fédération belge, qui avait pris fin après la Coupe du monde masculine.

Shane Mc Leod était actuellement l’assistant de Michel van den Heuvel. C’est une page des Red Lions qui se tourne. Le coach à succès a remporté l’argent et l’or olympiques et est devenu champion d’Europe et du monde,

"Shane explique sa décision par le besoin de prendre un peu de distance avec le staff et les joueurs avec lesquels il a été impliqué pendant les huit dernières années et exprime sa volonté de relever un nouveau défi dans un cadre de développement", a précisé la Fédération belge de hockey dans un communiqué.

On ne connaît pas encore le nom des remplaçants de Fulton et McLeod. La Fédé a dit qu’elle prendrait le temps qu’il faut, "afin de mettre en place le meilleur remplacement possible pour le staff et l’équipe".