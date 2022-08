Hockey - À Tervuren, Vincent Vanasch veut former les gardiens de demain

Pour les stagiaires, la présence de Vincent Vanasch, qui a notamment été champion olympique, champion d’Europe et du monde avec les Red Lions, peut impressionner mais est un énorme plus. "C’est juste lors des inscriptions qu’ils sont un peu intimidés, après ça s’en va et on passe un super moment. Les jeunes trouvent ça fabuleux que moi je sois là. En plus maintenant, ils ont la chance qu’on a gagné une médaille d’or olympique avec les Red Lions donc ils ont pu la voir, ils ont pu faire une photo avec, et ça c’est génial."

Après trois jours, le gardien de 34 ans tire un bilan très positif et espère que ce stage aidera les jeunes pousses à commencer la saison du bon pied. "On voit directement qu’ils ont appris des choses. Ils repartent surtout avec la banane et ça, j’en suis le plus content. Ils vont retourner en club pour la préparation, donc ça leur donne vraiment un bon boost pour repartir. J’ai même envie de les suivre dans leur club durant l’année. Et j’espère qu’un jour lointain, je vais laisser ma place à quelqu’un qui sortira de mon académie. La boucle sera bouclée alors !"