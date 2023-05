Hockey : 5e titre féminin pour la Gantoise, vainqueur aux shoot-outs du Dragons en finale

Comme lors des deux saisons précédentes, la Gantoise a décroché le titre de champion de Belgique de hockey féminin, dimanche, à Brasschaat dans les installations de son adversaire du Dragons, hôte des finales. Les Gantoises, battues 2-1 lors de la manche aller samedi, l'ont emporté sur le même score (2-1) dimanche, avant d'émerger lors de la séance des shoot-outs, s'imposant au bout du suspense 2-1 .

Comme la veille, le match s'est joué en partie sur penalty-corner (pc). D'abord en faveur des protégées de Bas van Zundert, sur un rebond de pc tiré par Valérie Magis et repris par Abigail Raye (6e). Avec deux buts de retard au décompte final, Gand a multiplié les occasions en 2e mi-temps, mais a dû attendre la fin de 3e quart-temps pour égaliser au terme d'une série de pc, Ambre Ballenghien adressant un sleep trompeur au travers de la défense anversoise (50e). En toute fin de partie, Berta Bonastre a arraché le droit pour les joueuses de Kevan Demartinis d'aller aux shoot-outs en concluant au sein d'une mêlée (68e). Lors des duels à un contre un entre les attaquantes et les gardiennes, Ballenghien et la capitaine gantoise Alix Gerniers ont transformé leur essai, contre uniquement Delphine Marien, côté Dragons.

En demi-finales le week-end dernier, le club gantois avait éliminé le Racing, tandis que les Anversoises avaient pris le meilleur sur le Braxgata. Déjà titré à 4 reprises en 2006, 2009, ainsi qu'en 2021 et 2022 contre le Dragons, le club de la Noorderlaan ajoute ainsi une 5e couronne nationale à son palmarès et défendra la Belgique lors de la prochaine campagne d'EHL.