Hobby dating : quand se rencontrer autour d'un verre ne suffit plus.

Si les "hobby dates" consistent à vivre des expériences centrées sur les loisirs et l'envie de s'amuser, cela n'empêche pas pour autant de s'ouvrir à des discussions plus profondes. Ce serait même un excellent moyen de briser la glace, comme l'explique Sabrina Marzaro, une habituée de ce genre de rendez-vous : "On se sent plus à l'aise pour s'ouvrir à l'autre sur des sujets plus sérieux. Je pense aussi que ces expériences contribuent à dévoiler différentes facettes de nos personnalités. Le choix de l'activité en dit déjà long sur la personne : si elle a l'esprit d'aventure ou conservé son âme d'enfant par exemple".

Certaines et certains verront peut-être aussi dans le hobby dating un moyen d'insuffler un peu de spontanéité à leur rendez-vous, pour contrecarrer l'aspect "convenu" des applis de rencontres. Mais c'est précisément cet aspect imprévu qui plaît à ceux qui s'y adonnent !