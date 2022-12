Ho ! Ho ! Ho ! Rock’n’Roll mais sous le soleil de Californie avec les Beach Boys

Voilà une tradition solidement ancrée dans le cœur du public américain. Les chansons de Noël remportent toujours autant de succès. Traditionnelles ou inventives, inspirées ou totalement kitsch, les chansons de Noël sont un exercice auquel se livrent les artistes et qui rapporte facilement quelques dollars. Rap, soul, jazz, rock, bluegrass, country, tout y passe ! Et le packaging est à la hauteur des traditions.

Décor enneigé, sapin, feu de bois et tenues de montagne… Tout cela entretient la magie de Noël, même si la géographie ne s’y prête pas. Nos amis californiens, plus habitués aux embruns et au soleil, se sont aussi emparés de cette ambiance de fêtes de fin d’année. Avec plus ou moins de bonheur… J’ai épinglé le groupe punk rock de L.A. Bad Religion et son album ''Christmas Songs'' ; toujours de L.A. le groupe Weezer et son ''We Wish You A Merry Christmas'' ; les incontournables Eagles et l’album ''Please Come Home for Christmas'' ou encore James Taylor et son album ''Christmas'' de 2006, à noter sa version, et en français s’il vous plaît, du classique ''Mon beau Sapin''.