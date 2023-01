Hiver : trois astuces naturelles pour booster l'hydratation de sa peau.

Voici trois astuces qui vous aideront à conserver une peau parfaitement hydratée tout au long de l'hiver.

Le froid, les douches chaudes, le manque de soleil et les variations de températures sont tout sauf les meilleurs alliés de la peau en hiver. Résultat, celle-ci devient plus sèche, tiraille et peut même se couvrir de rougeurs.

Si les utilisateurs des réseaux sociaux rivalisent d'ingéniosité pour proposer mille et une astuces destinées à nourrir sa peau en profondeur à l'image du slugging et du lip basting, force est de constater que ces solutions ne sont pas des plus naturelles. Il existe pourtant de nombreux gestes à adopter au quotidien pour ne pas soumettre sa peau aux méfaits de l'hiver.