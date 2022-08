Hitler-Staline : le choc entre les deux plus grands tyrans du XXème siècle

Les plus terribles dictateurs du XXe siècle, les plus grands criminels contre l’humanité de tous les temps. Leur mégalomanie, leur paranoïa, leur cruauté, ont fait des millions de morts. Leur confrontation a produit un cataclysme sans précédent ; une guerre à nulle autre pareille, qui a ravagé l’Europe et défiguré le monde. Tout les opposait, et pourtant… Pendant des décennies, ce fut un secret bien gardé. Derrière la façade de leur antagonisme radical, les deux hommes avaient plus en commun qu’on ne le croit. Leur pacte leur permettait de se partager la Pologne et qui donnait toute liberté au chef nazi de concentrer ses forces à l’Ouest, contre la France et le Royaume Uni. Par cet accord, l’Europe va être précipitée dans la guerre. Avec le pacte germano-soviétique, Staline et Hitler ont mis de côté toute logique politique pour laisser croire aux démocraties occidentales qu’un tel rapprochement était impossible et finalement concilier l’inconciliable.