Hitler était amateur de lecture et pourtant des bibliothèques seront détruites par les Allemands

Détruire des livres, c’est comme un prélude à la destruction des hommes. Quand on commence à brûler des mots, brûler des idées, on n’est plus très loin d’une volonté d’assassiner l’humain

Delphine Horvilleur, Rabbin, Paris

Si Hitler possédait beaucoup de livres, il va, dès 1933, lancer une action à laquelle les associations allemandes d’étudiants vont largement prendre part : détruire ce qui va " contre l’esprit non allemand ". Sont visés les auteurs juifs, communistes et pacifistes. Les " écrits à détruire " sont collectés, tant dans les bibliothèques des universités et des instituts, que dans les bibliothèques communales et publiques ou encore dans les librairies.