Hitler, entre vérités et légendes

Admirateur de cinéma populaire et de Wagner, l’homme est aussi un hypocondriaque chronique. Sur le papier, ce petit homme faiblard et peu avenant n’a rien pour devenir un grand leader. Alors comment s’est-il hissé aux plus hautes marches du pouvoir ?

Grâce à son talent orateur ? Pour Claude Quétel, Hitler fut avant tout "un grand braillard", œuvrant devant une audience déjà acquise à sa cause et prompte a l’acclamer plus que de raison. Pourtant, c’est par le verbe qu’il parvient à faire de son groupuscule politique un vrai parti. Devant ses interlocuteurs, il aime surtout monologuer, car en réalité il déteste être contredit. Une tare qu’il a depuis son enfance. Alors, pour éviter qu’on lui coupe la parole, il parle sans arrêt et avec fermeté.