Histoires de fantômes : en 1848, une supercherie de deux Américaines à l’origine du spiritisme

Aux origines du spiritisme

C’est en 1848, dans une petite ferme de Hydesville dans l’Etat de New York, que l’histoire du spiritisme commence. Dans la ferme des Fox, les filles Margaret et Kate disent avoir établi un contact avec un fantôme ! Un certain monsieur Splitfoot (monsieur pied fourchu) Elles posent des questions et l’esprit répond en frappant des coups (une fois pour oui, deux fois pour non etc.). La notoriété des sœurs Fox devient incroyable, et Leah, l’aînée, organise des séances publiques et payantes qui rencontrent un grand succès. Nulle tricherie n’est évoquée. C’est la naissance du spiritisme, et le temps des premiers médiums, qui posent cette pratique comme une preuve de la survie de la conscience après la mort. Quelques années plus tard, "Le livre des esprits" livre les principes de la doctrine spirite.

Mais en 1888, alors que le mouvement né aux Etats-Unis s’est propagé en Europe, 40 ans après les premières déclarations des sœurs Fox, Kate et Margaret vont avouer avoir tout inventé… Elles déclarent publiquement que ces phénomènes paranormaux étaient truqués depuis le début : loin d’être une porte vers l’au-delà, le spiritisme ne serait donc qu’une vaste supercherie. On aurait pu croire qu’après de telles révélations, il n’avait plus aucun avenir. Pas du tout : cet ésotérisme avait pris une telle ampleur à l’époque que plus rien ne pouvait l’arrêter : "J’ai assisté à des expériences de spiritisme où nulle tricherie n’était possible", écrit Huysmans en 1895. Les expériences de spiritisme prennent une ampleur incommensurable auprès du grand public. Des médiums américains comme Home et les frères Ira ainsi que William Davenport font des tournées dans toute l’Europe, à base de manifestations " physiques " spectaculaires.

Les dangers du spiritisme

Ensuite, les séances spiritisme deviennent de plus en plus complexes : on communique avec les morts, puis on les matérialise et on les photographie ! Evidemment, on a recensé énormément de faux et de tricheries. Mais à nouveau, rien n’y fait : les tables tournantes, la prédiction de l’avenir, l’écriture automatique et autres effets paranormaux continuent à avoir un succès extraordinaire à la fin du XIXe siècle.

Qui pratique le spiritisme ?

Le spiritisme mettant les vivants en relation avec les morts, des 'stars' comme Victor Hugo ou Camille Flammarion ou encore Sir Arthur Conan Doyle, l’auteur de Sherlock Holmes, deviennent des spécialistes de cette pratique. On veut communiquer avec tous les trépassés célèbres et prouver scientifiquement la survivance de l’âme. Aujourd’hui il y a encore des pratiquants du spiritisme dans le monde entier… Ainsi que des sceptiques qui n’y croient toujours pas et qui dénoncent les abus de certains médiums.