Histoire : trois éléments que la Belgique doit à l'Angleterre

Fin du 18e siècle, l'Angleterre et bientôt le Royaume-Uni entrent les premiers dans l'ère de ce que l'on a appelé la Révolution industrielle. La vapeur et le charbon - surnommé le pain de l'industrie -, deux sources d'énergie, sont domestiqués et utilisés dans deux secteurs majeurs de l'économie : la métallurgie et le textile.

Les paysages anglais en sont rapidement bouleversés : des usines, des manufactures sortent de terre, la fumée qui en sort marque les observateurs de l'époque. L'Angleterre devient en quelques décennies l'atelier du monde.

Cette révolution se fait grâce à de nombreuses inventions : le métier à tisser, la machine à vapeur, inventée par James Watt, qui remplace la force musculaire, humaine ou animale.

La révolution se fait aussi par et dans les transports, grâce à l'invention du chemin de fer mais aussi du macadam, un procédé de revêtement de la chaussée inventé par John McAdam, un ingénieur écossais.

La petite Belgique voisine profite de sa proximité, mais aussi de ses ressources en charbon, pour suivre rapidement l'Angleterre, devenant, dans la première moitié du 19e siècle, la troisième puissance économique au monde.

Guillaume d'Orange, roi des Pays-Bas - car nous sommes hollandais jusqu'en 1830 - , fait venir un certain John Cockerill à Seraing, qui y développera la construction de locomotives et de machines à vapeur.

Ici aussi, le paysage de Seraing en sera bouleversé.