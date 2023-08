"Histoire sans mots", le nouvel album intimiste du guitariste verviétois Jacques Stotzem

Au travers de cet album plus "calme" que les précédents, loin notamment des reprises rock des deux opus " Catch the Spirit", Jacques Stotzem suscite l’imaginaire ; les cordes de l’instrument prennent ici la place des mots :" j’ai souvent dit que mes morceaux, ce sont des chansons sans parole, des chansons instrumentales ; du coup, m’est venue une idée un peu plus lointaine et aussi plus proche de mon concept, de faire des histoires sans mots parce que les gens me disent parfois que mes morceaux racontent aussi des histoires." Maître du fingerpicking, l’artiste a davantage encore façonné les sons de sa guitare acoustique :" je me suis concentré ces dernières années, poursuit Jacques Stotzem, sur la sonorité et l’interprétation des morceaux pour que les notes qui figurent dans un titre instrumental aient beaucoup de poids et dans ce sens, des balades se prêtent vraiment bien à ce jeu."