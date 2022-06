Histoire(s) d'orchestre : Stravinsky, Berg ou encore Honneger, un répertoire audacieux entre dans la fosse

À l'occasion des 250 ans de son orchestre, La Monnaie et Musiq3 vous proposent de revenir sur l'histoire foisonnante de cet orchestre symphonique marqué par de nombreuses figures importantes de la musique.

Les deux guerres mondiales impactent profondément la Monnaie. Un homme tient la barre pendant ces années de défis : Corneil de Thoran. Surnommé " le gentilhomme au pupitre ", il dirige d’abord l’Orchestre et puis deviendra directeur de la Monnaie pendant plusieurs années.

Côté répertoire, les œuvres de Wagner, trop associées à l’envahisseur, sont écartées. C’est désormais la musique de Puccini, Stravinsky, Berg ou encore Milhaud qui résonne dans la fosse d’orchestre. Les difficultés financières et les luttes sociales qui marquent les périodes de l’entre-deux guerres et de l’après-guerre n’empêchent pas la Monnaie et ses musiciens de proposer au public de surprenantes et ambitieuses créations comme, par exemple, l’Antigone de Honegger en 1927.

Retrouvez tous les épisodes sur Auvio.