Histoire(s) d’Orchestre, Acte II : un nouveau volet qui plonge dans l’Histoire de l’Orchestre de La Monnaie

Place à l’Acte II d’Histoire(s) d’orchestre, la série de podcasts qui traverse l’histoire de l’orchestre symphonique de La Monnaie, à l’occasion de son 250e anniversaire.

Histoire(s) d’orchestre Acte II nous plonge au cœur des confidences, anecdotes et souvenirs des musiciens et musiciennes qui font aujourd’hui partie de l’orchestre. Entre répétitions, concerts symphoniques, opéras et musique de chambre, ils nous racontent leurs plus belles histoires au sein de La Monnaie ; des grands chefs aux solos inoubliables. Au fil de ces cinq épisodes, la série prête l’oreille à des récits mélodieux et passionnés, rythmés par les commentaires de Xavier Falques.

Un voyage au fil des témoignages de Carlos Bruneel (flûtiste), Céline Di Fabio (violoniste), Delphine Lacombe (violoncelliste), Felipe Devincenzi (contrebassiste), Luk Artois (timbalier), Paolo Poma (clarinettiste), Rudy Moercant (trompettiste) et Stephan Vanaerode (tubiste). Accompagné de leur directeur musical Alain Altinoglu et du régisseur d’orchestre Serge Ouvrard.

Une série coproduite par La Monnaie et Musiq3.

L’Acte I et l’Acte II sont disponibles sur Auvio.