Histoire(s) d'Orchestre, Acte II : histoires de sons et d'instruments (1/5)

Histoire(s) d'orchestre, Acte II, plonge au cœur des confidences, anecdotes et souvenirs des musiciennes et musiciens qui font aujourd'hui partie de l'orchestre. Entre répétitions, concerts symphoniques, opéras et musique de chambre, ils nous racontent leurs plus belles histoires au sein de La Monnaie ; des grands chefs aux solos inoubliables. Place à des récits mélodieux et passionnés, rythmés par les commentaires de Xavier Falques.

A la découverte du son de la flûte, du violon, de la contrebasse, des timbales, de la clarinette, de la trompette et du tuba : c'est l'histoire des musiciens avec leur instrument ! Histoire de famille, de coup de foudre ou d'heureux hasard. On y explore une vaste palette de couleurs sonores. Celles qui ont séduit dès la première rencontre, celles qu'ils cherchent encore au fil des représentations. Des couleurs aussi, en clin d'œil aux compositeurs qui aiment à repousser les limites sonores des instruments. Et le son "belge" typique de l'Orchestre aussi, qu'Alain Altinoglu et ses musiciens évoquent avec tendresse.

Retrouvez tous les épisodes des deux saisons aussi sur Auvio.