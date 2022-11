Histoire(s) d’Orchestre, Acte II : histoire d’un orchestre lyrique et symphonique (2/5)

Histoire(s) d'orchestre, Acte II, plonge au cœur des confidences, anecdotes et souvenirs des musiciennes et musiciens qui font aujourd'hui partie de l'orchestre. Entre répétitions, concerts symphoniques, opéras et musique de chambre, ils nous racontent leurs plus belles histoires au sein de La Monnaie ; des grands chefs aux solos inoubliables. Place à des récits mélodieux et passionnés, rythmés par les commentaires de Xavier Falques.

Ce deuxième épisode plonge au cœur de la fosse de La Monnaie, ce microcosme chargé d’histoires ! Celle avec un Grand H, celle des musiciens mais aussi celle de la régie d’orchestre. Car le son d’un orchestre, c’est l’œuvre du chef d’orchestre et de ses musiciens, mais également le fruit de tout un travail de préparation en amont.