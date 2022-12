Histoire(s) d'Orchestre, Acte II : grandes histoires et petites perles (5/5)

Histoire(s) d'orchestre, Acte II, plonge au cœur des confidences, anecdotes et souvenirs des musiciennes et musiciens qui font aujourd'hui partie de l'orchestre. Entre répétitions, concerts symphoniques, opéras et musique de chambre, ils nous racontent leurs plus belles histoires au sein de La Monnaie ; des grands chefs aux solos inoubliables. Place à des récits mélodieux et passionnés, rythmés par les commentaires de Xavier Falques.

Pour clore cette série, place aux histoires les plus émouvantes, mais aussi les plus drôles ! Des traditions de premières aux blagues de dernières, une conclusion tout en éclat.

Retrouvez tous les épisodes des deux saisons aussi sur Auvio.