Histoire – Quand la nostalgie était considérée comme une maladie mortelle

Les jeunes soldats, eux, ne se servent pas du mot 'nostalgie', ils parlent de l’ennui du pays, de la tristesse, du chagrin, de l’envie de retrouver leur mère, leur famille, leur maison. Les médecins font le lien entre l’amour filial et la santé psychique des recrues. Des tentatives de psychothérapie ont lieu, notamment avec le docteur Ruquier qui cherche à être à leur écoute, de façon paternelle.

On retrouve là les prémices de ce qui sera le traitement mental de l’aliéniste Pinel, au début de la psychiatrie, que la psychanalyse développera par la parole et l’écoute. Car le vrai nostalgique ne parle pas de sa nostalgie, ne s’épanche pas, ce qui le porte à potentiellement mourir de sa souffrance.

La nostalgie va se lire aussi dans les correspondances et mémoires qui consignent les expériences des témoins des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. On va ainsi retrouver chez certains vétérans une nouvelle forme de nostalgie vis-à-vis du régiment.

"Et là, on bascule dans les prémices de notre nostalgie contemporaine, c’est-à-dire un sentiment plutôt bénin, qui renvoie à un temps perdu, plutôt qu’à un lieu dans l’espace. Un temps qu’on ne peut pas retrouver, et donc un temps qui n’est plus un problème de médecine, parce qu’on ne peut pas le guérir, on ne peut pas revenir en arrière dans le temps, et qui devient du coup une forme de sentiment bénin, peut-être doux, qui nous rassure dans un moment de difficultés."