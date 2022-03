Histoire : il y a 60 ans, les Accords d'Evian ouvraient la voie à l'indépendance de l'Algérie

Soixante ans plus tard, la guerre d'Algérie reste une page d'histoire difficile, écrite sur des cendres encore chaudes, attisées par les rancoeurs de part et d'autre de la Méditerranée.

Malgré l'existence de liens très forts entre les deux pays, les relations ont été jalonnées d'amour-haine durant ces soixante dernières années.

Aujourd'hui, le couple franco-algérien vit mal une cohabitation parsemée de ruptures, de coups de griffes et d'incompréhensions mutuelles. La grande réconciliation est loin d'être atteinte 60 ans après la fin des hostilités.

En 2012, le 19 mars a été institué en France journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Le président français Emmanuel Macron présidera samedi prochain une réception à l'Elysée pour le 60e anniversaire des Accords d'Evian et du cessez-le-feu. De nombreuses cérémonies du souvenir sont prévues en France ce jour là.