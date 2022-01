Histoire : Edouard Lassen, un compositeur belge star du 19ème siècle mais boycotté par les nazis

Il aimait se présenter comme un simple artisan, prenant en compte les attentes de ses interprètes et le goût de ses auditeurs, et malgré la lourdeur des tâches qui lui seront confiées, il ne cessera jamais de composer et connaîtra une grande reconnaissance internationale ainsi, il sera le compositeur de lieder le plus chanté de son époque.

Au carrefour des musiques française et allemande, Edouard Lassen, en raison de sa judéité, sera ostracisé par les nazis, dès 1933.

A-t-il retrouvé sa place aujourd’hui ?

Quelles sont les raisons de son succès…