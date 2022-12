Histoire du football féminin depuis 1881 : entre sport et émancipation

Le football ne s’est pas féminisé avec le temps. Depuis la création de ce sport au milieu du XIXe siècle, les femmes ont toujours joué au football. Mais il faut bien avouer que le foot pratiqué au féminin a alterné entre périodes fastes et mitigées… Le journaliste français Hubert Artus nous présente l’Histoire du football au féminin, entre révolution féministe et évolution des mentalités, entre sport et enjeux politiques. Nicolas Buytaers l’a rencontré.

Hubert Artus, journaliste principalement dans les domaines littéraires, de la pop culture et du football, est l’auteur du livre " Girl power, 150 ans de football au féminin " (ed. Calmann Lévy)