Histoire des présidentielles françaises : « il faut le progrès, il faut pas la pagaille ! »

C’est l’élection qui éclipse toutes les autres : la présidentielle française aura lieu les 10 et 24 avril 2022. On saura alors si Emmanuel Macron rempile pour un second mandat ou si l’Elysee trouvera un neuvième locataire. Car jusqu’ici huit présidents de la République se sont succédés depuis qu’a été instauré l’élection du président au suffrage universel.

Qui a décidé ce suffrage et pourquoi ? Comment s’est déroulée la première élection ? Les Français se sont-ils passionnés pour ce scrutin ? Avec ce premier épisode, Pierre Marlet nous ramène au cœur des années 60 avec déjà à la clé quelques surprises.