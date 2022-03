Histoire des présidentielles françaises : 2017, le météore Macron

C’est l’élection qui éclipse toutes les autres : la présidentielle française aura lieu les 10 et 24 avril 2022. On saura alors si Emmanuel Macron rempile pour un second mandat ou si l’Elysee trouvera un neuvième locataire. Car jusqu’ici huit présidents de la République se sont succédé depuis qu’a été instaurée l’élection du président au suffrage universel.

Jusque-là on se disait que pour gagner une présidentielle, il fallait tout un parti derrière soi. Et pour être encore plus précis, seuls deux partis y étaient parvenus : la droite républicaine à 6 reprises et le parti socialiste à 3 reprises.

Mais il y a 5 ans, ces deux grandes forces qui structuraient la vie politique française depuis plus d’un demi-siècle ne parviennent pas à se qualifier pour le second tour.

La faute à un météore qui a commencé à intriguer les observateurs et les électeurs durant l’année 2016. Emmanuel Macron est d’abord porte-parole de l’Elysée de François Hollande, il devient ensuite son ministre de l’Economie et puis il largue les amarres et navigue seul, à la tête de son mouvement " en marche " jusqu’à l’Elysée, devenant le plus jeune président de l’histoire de la Ve République.

Mais tout cela fut tout sauf un long fleuve tranquille : au premier tour, on trouve 4 candidats à moins de 5% : la lutte fut acharnée entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon qui traînait comme un boulet l’emploi fictif de son épouse Pénélope.

Aujourd’hui, en dehors de François Fillon, ce sont les mêmes qui font la course en tête dans la dernière ligne droite de la 11e présidentielle française.

Une élection qui, même de Belgique, continue de nous fasciner et qui reste encore et toujours pour les Français la seule qui compte vraiment.