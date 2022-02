Histoire des présidentielles françaises : 1995, la pomme de Jacques Chirac fait campagne

C’est l’élection qui éclipse toutes les autres : la présidentielle française aura lieu les 10 et 24 avril 2022. On saura alors si Emmanuel Macron rempile pour un second mandat ou si l’Élysée trouvera un neuvième locataire. Car jusqu’ici huit présidents de la République se sont succédé depuis qu’a été instaurée l’élection du président au suffrage universel.

Le seul scrutin des années 90 fut sans doute aussi l’un des plus rocambolesques de l’histoire de la présidentielle française.

D’abord parce que le président sortant François Mitterand sort de son deuxième mandat dans des circonstances difficiles comme la maladie qui le ronge ou son passé vichyste dévoilé.



Ensuite, le favori dans les sondages est le Premier ministre de droite Édouard Balladur. Il décide en 95 de se lancer dans cette campagne présidentielle. Premier ministre de droite avec un président de gauche, cela rappelle la cohabitation de 1986 avec François Mitterand et Jacques Chirac.



Mais ce même Jacques Chirac, alors président du parti de droite, le Rassemblement pour la République (RPR), et pourtant à la traîne dans les sondages, tente à nouveau sa chance pour la présidentielle.

Une campagne qui met en avant ses points forts et saupoudrée d’une saveur fruitée, celle de la pomme, le relance complètement. À la télévision, la marionnette de Jacques Chirac dans les Guignols de l’info reprendra comme un slogan la phrase du candidat en campagne "Mangez des pommes !"



Jacques Chirac bat Édouard Balladur au premier tour des élections pour deux petits pourcents mais est devancé par le surprenant Lionel Jospin.



Finalement élu avec 52,64% des voix, Jacques Chirac bat Lionel Jospin au second tour et devient le cinquième président de la Cinquième République.