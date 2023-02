"Histoire des préjugés" : quand les historiens déconstruisent les idées préconçues

Dans Matin Première, Lucile Poulain nous présente Histoire des préjugés publié aux Arènes, un ouvrage collectif sous la direction de Jeanne Guérout et Xavier Mauduit qui remonte à la source d’une cinquantaine de préjugés pour en expliquer la genèse, le contexte historique et pourquoi ils persistent à travers les âges.

"Les gros manquent de volonté", "les Arabes sont des voleurs", "les femmes sont complètement hystériques"… Jeanne Guérout et Xavier Mauduit ont rassemblé pas moins de 39 historiens pour pouvoir nous expliquer d’où viennent ces préjugés. Histoire des préjugés permet de remonter à la source afin de décortiquer et de faire l’autopsie de ces idées préconçues. L’ouvrage traite de toutes les périodes, allant même jusqu’à la préhistoire où l’on peut déjà déceler certains préjugés. "Les hommes préhistoriques qui vivent comme des bêtes, c’est absolument faux" nous prévient déjà Lucile Poulain.

L’écriture est accessible et le livre est parsemé de petites notes d’humour, chose nécessaire quand on s’attaque à cet aspect de notre société. La collectivité et la diversité autour du livre sont une véritable force car elle rassemble de nombreux points de vue d’hommes et de femmes d’âges et d’origines différents.