Histoire de meme : “Success Kid”, le poing de la victoire

Des memes, on en connaît tous par centaines. Mais connaissez-vous leur histoire, leur origine ou les personnes qui se cachent derrière ces images devenues virales ? De la petite fille qui s’écrie "Ermahgerd", à Pepe the Frog, en passant par la "Overly Attached Girlfriend" ou "Bad Luck Brian", on vous explique les coulisses des memes les plus célèbres tous les dimanches.

Cette semaine, penchons-nous sur le meme "Success Kid", également appelé "I Hate Sandcastles” (je déteste les châteaux de sable). Un meme basé sur une photo, prise en 2007, d’un certain Sammy Griner, alors âgé de 11 mois.

Sur le cliché, Sammy affiche fièrement son petit poing serré, ce qui a très vite donné des idées aux internautes. Dès 2008, le même apparaît déjà sur MySpaces, et l’image est associé à un message de winner basique :