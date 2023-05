Histoire de mème : “Leave Britney Alone”, le cri du cœur d’une fan de Britney Spears

Des mèmes, on en connaît tous par centaines. Mais connaissez-vous leur histoire, leur origine ou les personnes qui se cachent derrière ces images devenues virales ? De la petite fille qui s’écrie "Ermahgerd", à Pepe the Frog, en passant par la "Overly Attached Girlfriend" ou "Bad Luck Brian", on vous explique les coulisses des mèmes les plus célèbres tous les dimanches.

Cette semaine, penchons-nous sur le mème "Leave Britney Alone", laissez Britney Spears tranquille. Ce cri du cœur, publié en septembre 2007, c’est une certaine Cara Cunningham (sous son pseudonyme Chris Crocker) qui le pousse, seule dans sa chambre. Le but est alors de réagir aux attaques de la presse et du public, visant Britney Spears. Au-delà de ses frasques de l’époque, la chanteuse avait également été critiquée pour son "grand retour" sur la scène des MTV Music Awards la même année.