Histoire de mème : le sourire le plus malaisant d'internet, celui d'Harold

Des mèmes, on en connaît tous par centaines. Mais connaissez-vous leur histoire, leur origine ou les personnes qui se cachent derrière ces images devenues virales ? De la petite fille qui s’écrie "Ermahgerd", à Pepe the Frog, en passant par la "Overly Attached Girlfriend" ou "Bad Luck Brian", on vous explique les coulisses des mèmes les plus célèbres tous les dimanches.

Cette semaine, penchons-nous sur le mème "Hide the pain Harold", ou "cache ta douleur Harold" en français, souvent utilisé par les internautes pour marquer leur inconfort ou leur malaise dans certaines situations. Il faut dire que l’image s’y prête bien. Présente en ligne depuis 2011, la photo de Harold, issue d’une banque d’images, montre un senior dont le sourire est tout sauf naturel.