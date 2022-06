Histoire de la Santé : après des siècles de mystère, on connait enfin l'origine exacte de la peste noire

La pandémie de peste noire, qui décima une grande partie de la population européenne au Moyen-Age, a émergé en Asie centrale, dans l’actuel Kirghizistan, selon une étude mettant fin à près de sept siècles de questionnements.

C’est grâce à de l’ADN humain ancien, extrait depuis un site funéraire du XIVe siècle dans le nord du Kirghizistan, que les chercheurs ont pu remonter à la source. Leurs découvertes, publiées mercredi dans la revue Nature, tranchent un très vieux débat d’historiens.

L’épidémie de peste noire a atteint l’Europe en 1346 par le bassin méditerranéen, via des navires transportant des marchandises depuis la Mer noire. En seulement huit ans, la "mort noire" a tué jusqu’à 60% de la population d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Et marqué le début d’une longue vague de l’épidémie, qui allait resurgir par intermittence durant 500 ans.

L’un de mes rêves était de résoudre le mystère de ses origines

Où est-elle née ? L’une des pistes les plus communément avancées était celle de la Chine, mais aucune preuve robuste n’a pu étayer cette théorie.

"J’ai toujours été fasciné par la peste noire, et l’un de mes rêves était de résoudre le mystère de ses origines", a raconté l’historien spécialiste des catastrophes Phil Slavin, l’un des auteurs de l’étude, lors d’une conférence de presse.