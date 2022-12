« Histoire de l’imposture », « A taste of Poison » – Focus sur la Cie Mossoux-Bonté au Théâtre des Martyrs à Bruxelles

Deux spectacles de la Cie Mossoux-Bonté sont à l’affiche du Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Cette nouvelle série sort la danse de ses lieux habituels de représentation et invite le public à pénétrer dans l’univers trouble de la compagnie. " Histoire de l’imposture " du 15 au 17 décembre. " A taste of Poison " du 20 au 22 décembre dans la grande salle du Théâtre des Martyrs.

La Compagnie " Mossoux-Bonté " a été fondée en 1985 par Nicole Mossoux et par Patrick Bonté. Nicole Mossoux est danseuse et chorégraphe. Patrick Bonté est metteur en scène et dramaturge. A chaque nouvelle production, la compagnie voyage entre la danse et le théâtre. Elle éclaire un monde trouble à l’intérieur duquel, le spectateur n’est pas seulement confronté à la société qui l’entoure mais bien à lui-même et à ses propres contradictions.