Histoire : comment soignait on la folie à travers les âges ?

Nous sommes en 1763, à Rouen.

Après avoir enquêté sur la folie supposée d’un individu, un délégué de l’autorité rend compte de ses recherches à l’intendant de la ville :

" il est vrai que ledit Blaisot est âgé d’environ soixante-seize ans et que cet âge, joint à l’eau-de-vie qu’il boit, le mettent dans une espèce de radotage ou de faiblesse d’esprit et de mauvaise humeur, mais il est très loin d’être dangereux pour la vie de personne, pour la sienne, ni pour aucun incendie. "

Et le délégué de conclure que ce sont plutôt son épouse et sa fille, qui par leur insultes, sont la plupart du temps la cause de son agitation.

Il n’y a pas lieu en tout cas de délivrer un ordre du roi.