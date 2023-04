Agé de 27 ans seulement, Benjamin Ferencz avait mené l'accusation pour les Etats-Unis lors du procès des Einsatzgruppen en 1947. Vingt-deux responsables de ces unités mobiles d'extermination, qui suivaient l'avancée allemande en Europe de l'Est, avaient été condamnés après l'exposition de l'étendue de leurs crimes. S'appuyant sur des archives nazies, Benjamin Ferencz avait estimé à plus d'un million d'hommes, femmes et enfants juifs, le nombre de victimes de cette "Shoah par balles". Né dans les montagnes des Carpates de parents juifs et réfugié à l'âge de 10 mois aux Etats-Unis, il avait suivi des études de droit à la prestigieuse université Harvard.

Si mon père avait pu faire une dernière déclaration, je suis sûr qu'il aurait dit: la loi, pas la guerre