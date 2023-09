"Hirayasumi" : le manga qui dépeint avec justesse la poésie du quotidien

Pas de combat épique, de personnage devant se surpasser à tout prix ou de drame sombre, avec "Hirayasumi" Keigo Shinzô ne fait que nous raconter le quotidien de deux jeunes adultes "normaux" et le résultat est plus qu’apaisant. L’auteur nous propose un panel de personnages attachants dont la vie est ponctuée d’évènements drôles, émouvants, parfois tristes. Le scénario joue avec réussite sur la poésie cachée derrière notre quotidien et les petites choses qui le compose. Le trait arrondi de son dessinateur offre un moment réconfortant aux lecteurs qui peuvent admirer de magnifiques planches en double page. Le trait précis de l’auteur s’attarde sur les héros du récit leur apportant une véritable profondeur et met en exergue leurs émotions.

"Hirayasumi" incite son lecteur à faire une pause, à admirer ce qui l’entoure et à profiter des petits instants avec sa famille et ses amis. Une lecture qui fait énormément de bien et qui procure des moments de détente précieux.

"Hirayasumi" est à retrouver en trois tomes en librairie. La série est en cours aux éditions Le Lézard Noir.