Hips, Tits, Lips, Power, un nouvel événement qui met à l'honneur le rock féminin

Ce mercredi 12 octobre dans Classic 21 Underground, Laurent Debeuf reçoit Edwige Lejeune pour évoquer un nouveau cycle du Centre culturel René Magritte, lancé par l’équipe du Roots & Roses festival.

Hips, Tits, Lips, Power, c'est le nom du concept, mettra donc le rock féminin à l'honneur : soit avec la présence d'une front-leadeuse, soit avec au moins la parité des genres au sein du groupe.

La première édition sera dédiée au garage, les prochaines (soit 3 ou 4 en tout par saison) seront déclinées sous toutes les formes de rock'n'roll musclé.

Le slogan Hips, Tits, Lips, Power est issu du mouvement punk féministe anglais des années 90 et porté à l’époque par le groupe Silverfish. Nous le reprenons et assumons pleinement la continuité.

On constate que de plus de plus de femmes sont présentes sur les scènes de Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais que dans certains créneaux musicaux, c'est plus compliqué de trouver des concerts avec un nombre conséquents d'artistes féminines. D’où la nécessité sociétale des Hips Tits Lips Power.

Et autre constat, ce déficit sur les scènes est doublé d’un déficit dans les publics. Mais en travaillant la programmation, en proposant plus d'artistes féminines ou d'artistes ayant un public féminin, nous avons équilibré nos publics de manière très significative lors de nos concerts à l’été 2021. C'est une belle réussite, que nous portons avec fierté. Et nous continuons en ce sens…

La question de la parité des genres est désormais systématiquement présente dans nos processus de programmation.. Et quand on est attentif à la question, on trouve énormément de bons groupes. Pour le public et en particulier le public féminin, c'est important de pouvoir se reconnaitre dans les musicien.ne.s qu'on va voir et écouter.

Pour cette première Hips Tits Lips Power du 23 octobre, nous accueillerons les BellRays, subtil mélange de garage rock, punk et soul. C'est le duo franco-américain de Parlor Snakes, nos amis ostendais The Glücks et les Limbourgeois de Peuk qui complèteront l'affiche.

Et pour cette occasion comme pour toutes les autres, on ne change pas une formule qui a fait ses preuves au CCRM : l'accueil du public sera au top, avec de la good street food, une carte des boisson étendue, un beau confort et une ambiance unique.

La volonté est de faire des Hips Tits Lips Power un rendez-vous incontournable pour les amateurs de rock'n'roll dur, où les artistes féminines seront mises en lumière et où le public féminin trouvera également sa place.

