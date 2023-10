Hippolyte Girardot, du théâtre à la littérature, du cinéma à la photographie

Acteur, réalisateur et scénariste, Hippolyte Girardot se dévoile en octobre comme écrivain avec "Un film disparaît" et comme photographe avec une exposition à découvrir à Waterloo.



D’Hippolyte Girardot, on connaît surtout la carrière d’acteur : "Manon des Sources", "Rois et Reines", "Lady Chatterley", "La Moustache", "Aimer, Boire et Chanter" et bien d’autres films. Depuis 1973, c’est dans près d’une centaine de longs-métrages que le Français est apparu, souvent dans des seconds rôles, parfois très brefs, comme avec "The French Dispatch" de Wes Anderson. Réalisateur et scénariste (notamment pour la série "Le Bureau des Légendes"), il s’est également illustré au théâtre, jouant du Feydeau et du Dostoïevski sur scène, ou encore à la radio, avec une chronique sur France Inter.