Hindsight, ou les souvenirs image par image

Notre jeu mobile de la semaine n’est pas très joyeux, mais vaut néanmoins le détour.

Premièrement, car il s’agit du nouveau titre de Joel McDonald, le créateur de l’excellent Prune. Deuxièmement, car le jeu est publié par Annapurna Interactive. Si le nom de ce studio ne vous dit rien, laissez-nous vous rafraîchir la mémoire. Annapurna, qui est également un studio de cinéma (Vice, Phantom Thread, Her, c’est eux), a publié depuis 2017 des jeux mémorables, comme :

Flower

Donut County

Sayonara Wild Hearts

Telling Lies

Kentucky Route Zero

If Found…

Maquette

12 Minutes

Ainsi que le récent Stray, où vous incarnez un chat. Bref, dès le départ, le mariage Annapurna et Joel McDonald a de quoi attirer. Mais surtout, au-delà de ces noms, Hindsight vaut le détour, car le jeu raconte une histoire très touchante, à coups de flash-back. Le tout avec une très jolie sensibilité.

Dans Hindsight, vous “incarnez” un personnage féminin, Mary. Votre but sera de revivre les souvenirs de cette personne, notamment sa relation avec sa maman, en faisant glisser votre doigt sur l’écran et en trouvant le bon angle pour enclencher la suite de l’histoire (disponible à la fois sur Steam, Nintendo Switch et iOS, Hindsight est moins cher, mais surtout plus adapté à l’iPhone ou l’iPad, bien que la version Switch propose également un mode tactile).

Pour le reste, difficile d’en dire plus sans déflorer l’intrigue. On dira simplement qu’il s’agit d’une aventure relativement courte (comptez deux heures), et qu’elle se vit très bien en une session. Mais si vous êtes à la recherche d’action ou de sensations fortes, passez votre chemin.