Hinault et LeMond à l'honneur 36 ans après entre Briançon et l’Alpe d’Huez : "J'avais donné ma parole à Lemond"

Le menu du jour semble parfait pour célébrer la fête nationale française. Pourtant, c’est un jour de fête nationale belge que Briançon et l’Alpe d’Huez sont entrées ensemble dans la légende du Tour.

Le 21 juillet 1986 les spectateurs français assistent, sans le savoir, à la passation de pouvoir entre Bernard Hinault et son équipier Greg LeMond. La veille, souffrant du genou, le Français a perdu son maillot jaune au profit de son équipier américain au sommet de l’inédit Col du Granon.

Troisième du général au départ de Briançon, le Blaireau, quintuple lauréat de l’épreuve et tenant du titre, a l’intention d’attaquer pour récupérer sa tunique et devenir le premier coureur à gagner 6 fois la pus grande course du monde. Fidèle à son tempérament offensif, Hinault part seul dans la descente du Galibier. Quelques kilomètres plus loin, il voit revenir un groupe composé de LeMond et du Suisse Urs Zimmermann qui le devancent au classement général.

Les deux coureurs de l’équipe "La Vie Claire" sont en position de force et vont en profiter. Leurs attaques finissent par faire craquer Zimmermann dans le Col de la Croix de fer. Esseulé dans la vallée, le Suisse va perdre énormément de temps pour accuser près de 5 minutes de retard au pied de l’Alpe d’Huez. Bernard Tapie, patron de l’équipe La Vie Claire, peut savourer, l’un de ses deux coureurs va triompher. Entre les deux hommes la cause semble entendue.

Dans l’ascension, c’est Hinault qui donne le tempo et emmène son équipier vers l’arrivée et vers un sacre de plus en plus probable sur les Champs-Élysées. L’Américain l’a compris, il a sans doute fait le plus dur pour succéder à son compagnon d’échappée au palmarès de la plus grande course du monde. Le sprint n’aura pas lieu. A l’approche de la ligne d’arrivée, les deux hommes se congratulent et franchissent la ligne main dans la main.

La victoire d’étape pour Hinault, le maillot jaune conforté pour LeMond qui deviendra trois jours plus tard le premier Américain à remporter le Tour de France.

"Le but c'était que Greg Lemond gagne le Tour et on a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit lui qui gagne le Tour", nous explique aujourd'hui Bernard Hinault. "Le leader de l'équipe était Lemond. A la fin du Tour 1985, je lui avait dit que je serais sur le Tour de France pour lui donner un coup de main pour la victoire finale. J'ai fait ce que j'avais dit. Une parole, c'est une parole et je ne reviens pas dessus. Si j'avais voulu être un salop, je pense que Greg n'aurait pas gagné le Tour, ajoute-t-il.

Ce jeudi, 36 ans plus tard, le peloton prendra part à la réplique exacte de cette étape mythique.