Hillary Step clôture la Belgian Music Week sur Classic 21

Le groupe refermait cette semaine de sessions que nous avons proposé dans Lunch Around the Clock tout au long de cette Belgian Music Week.

Vous avez déjà pu écouter sur Classic 21 le titre "A Horse That Never Dies" et cette fois-ci, Martin Bérard, le chanteur, et Iliya Chakir, guitariste, nous ont offert leur toute première version de ce titre en acoustique.

Ci-dessus, vous pourrez également découvrir une très belle version du titre "Human Above All" présent sur l'album Death in D Major enregistré au tout début du confinement et sorti en octobre dernier. Le groupe avait déjà composé ses morceaux auparavant, mais ceux-ci ont évolué lorsqu'ils ont poussé la porte du studio d'Alonsa Bevan (Kula Shaker, Johnny Marr,…). Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les membres confient que ces chansons continuent à vivre leur vie et évoluer aussi en concert.

Si vous souhaitez d'ailleurs découvrir le groupe en live, vous pourrez les voir le 12 mars aux Deux Ours à Modave, le 26 mars à l'Espace Toots à Evere et le 18 mai à la Ferme du Biéreau.

Comme tout au long de la semaine, Marie-Amélie Mastin leur a demandé quelles étaient leurs "coup de cour" made in Belgium. Le guitariste Iliya Chakir a cité Citizen Jane, un groupe des années 90 dont sa maman faisait partie, et Martin Bérard a choisi quant à lui Jean-Luc Fonck (Stellla).

Et ci-dessous, voici l'interview complète à réécouter :