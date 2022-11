Hillary Clinton sur la répression des femmes en Iran : "C’est aussi la crédibilité de l’ONU qui est en jeu"

Plus loin dans son discours, l’ex-cheffe de la diplomatie américaine a notamment demandé l’écart de l’Iran de la Commission de la condition des femmes, car selon elle, "un pays qui viole systématiquement les droits des femmes et des filles n’a pas sa place au sein d’une commission dont le but est de protéger ces droits." Hillary Clinton avait également relayé une pétition internationale lancée il y a un mois et soutenue aussi par la vice-présidente Kamala Harris sur cette même question.

Selon elle, c’est également la crédibilité de l’ONU qui est en jeu, "chaque jour où l’Iran reste membre de cette commission".